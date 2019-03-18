Россия признала Македонию под новым названием

В МИД РФ заявили, что Россия признает Македонию под новым названием «Республика Северная Македония».

В пресс-службе ведомства сообщили, что 19 февраля в посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии, в которой говорилось об изменении названия.

«Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием «Республика Северная Македония», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что Македония официально сменила название в феврале этого года. Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, шел больше 25 лет.