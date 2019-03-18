В «Стратегию-2030» внесены новые направления по созданию благоприятных условий для самозанятых

В «Стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года» внесены новые направления по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых. Об этом на 46-м заседании Госсовета РТ V созыва рассказал министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

По его словам, почти в каждый раздел «Стратегии» вносится ряд уточнений. Так, например, в документ внесены новые направления по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации, а также развитию молодежного предпринимательства на селе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Подробнее об изменениях в «Стратегии-2030» и других темах 46-го заседания Госсовета РТ читайте в материале «Реального времени».