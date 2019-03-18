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Минниханов на этой неделе встретится с послом Турции и посетит Францию

17:13, 18.03.2019
Минниханов на этой неделе встретится с послом Турции и посетит Францию
Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 21 марта может встретиться с послом Турции в России Мехметом Самсаром.

Встречи с послом Турции запланированы также у Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и у председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, следует из плана мероприятий, размещенного пресс-службой президента РТ.

Добавим, что в четверг, 21 марта, Рустам Минниханов во главе делегации Республики Татарстан должен отправиться во Францию с двухдневным визитом.

Напомним, что завтра у президента РТ запланирован визит в Таджикистан, где он встретится с президентом страны Эмомали Рахмоном.

ОбществоВласть Татарстан
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