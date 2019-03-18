Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Как сообщается на сайте МИД страны, индивидуальные ограничительные меры введены против десяти человек. Среди них начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также «трое лидеров из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей».

Ранее санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе ввел ЕС. Среди попавших под действие ограничительных мер оказались глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.