Следком возбудил дело после получения гнилой картошки для Росгвардии от комбината «Дружба народов»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева. Его подозревают в превышении полномочий во время приемки 30 тонн картофеля с «поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью» от мясокомбината «Дружба народов» для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии.

Как сообщает РБК, Кондратьев достоверно знал, что привезенный картофель не соответствует требованиям ГОСТа. При этом по условиям госконтракта такой товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

В результате приказа полковника сгнили 19 тонн картофеля, закупленного по цене 42,65 рубля за килограмм, что причинило государству ущерб в размере более 800 тыс. рублей. Следствие считает, что он действовал «умышленно, явно выходя за пределы полномочий, из иной личной заинтересованности».

Мясокомбинат «Дружба народов» фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Сообщалось, что с 2018 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал мясокомбинат «Дружба народов». При этом активисты утверждают, что закупочные цены были завышены в несколько раз.

В ответ глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. После этого оппозиционер согласился на вызов, если дуэль будет проходить в форме дебатов на федеральном канале. Однако такой вариант не устроил уже Золотова. В декабре глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей, однако суд отклонил заявление.

После этого Росгвардия объявила, что мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. Правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.