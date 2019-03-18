Министр здравоохранения Самарской области встретится с врачом, рассказавшим о зарплате в 15 тыс. рублей

Глава Министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов сегодня встретится с врачом-травматологом из Тольятти Алексеем Карчинским, который сообщил о том, что получает зарплату менее 15 тыс. рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Карчинский ранее опубликовал во «ВКонтакте» расчетный лист, согласно которому его аванс в феврале составил 5 340 рублей, а зарплата — 9 336 рублей. При этом, по данным Самарастата, средняя зарплата врачей с высшим образованием в 2018 года составила в среднем больше 58 тыс. рублей.

Ранее в Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами врачей.