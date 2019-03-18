Началось рассмотрение дела казанского чиновника, обвиняемого в штамповке придуманных штрафов

Фото: Реальное время

В Кировском районном суде началось рассмотрение дела Олега Сайдашева, главного специалиста отдела по общественной безопасности исполкома Кировского и Московского районов. Он обвиняется в нарушении ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ — всего 27 эпизодов.

Как ранее сообщало «Реальное время», 37-летний сотрудник исполкома Сайдашев выписал в отношении Вячеслава Близнюка, торговавшего на улице яйцами, 27 штрафов от 3 до 3,6 тыс. рублей с апреля по сентябрь 2018 года в общей сумме более 80 тыс. рублей. На сегодняшнее заседание Близнюк не явился.



За 1,5 часа заседания представитель гособвинения успела зачитать половину 82-страничного обвинительного заключения. Рассмотрение продолжится 10 апреля уже с участием потерпевшего.