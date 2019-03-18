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Экономика

«Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате в размере 4,6 млн рублей

12:47, 18.03.2019
«Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате в размере 4,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«Ак Барс Металл» выплатил работникам 4,6 млн рублей долга, сообщает ИА «Татар-информ».

Это стало возможно благодаря вмешательству прокуратуры РТ. В ведомстве отмечают, что полное погашение задолженности по зарплате находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать институт частных приставов. Их хотят объединить в общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию — Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей. Как сообщил член бюро правления РСПП Михаил Фридман, законопроект об этом подготовят в ближайшее время. По задумке РССП, Федеральная служба судебных приставов будет заниматься взысканием бюджетных долгов, а частные приставы займутся взысканием задолженности юрлиц, алиментов, социальных пособий и задолженности по зарплатам.

ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
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