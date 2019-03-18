В Саратове возбудили уголовное дело против учителя, на уроке которого выстрелили в ученика

В Саратове Следственный комитет возбудил уголовное дело против учителя, на уроке которого школьник ранил одноклассника из пневматического оружия.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, вечером 4 марта на уроке ОБЖ ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки, нарушая тем самым учебную программу. В результате один из школьников по неосторожности выстрелил в сторону другого и ранил его в нижнюю челюсть. В больнице ему провели операцию по извлечению пули.

На данный момент следователи опрашивают преподавателей и руководство школы. Также будут допрошены одноклассники пострадавшего.