Новости происшествий

08:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Саратове возбудили уголовное дело против учителя, на уроке которого выстрелили в ученика

12:23, 18.03.2019 1
В Саратове возбудили уголовное дело против учителя, на уроке которого выстрелили в ученика
Фото: sledcom.ru

В Саратове Следственный комитет возбудил уголовное дело против учителя, на уроке которого школьник ранил одноклассника из пневматического оружия.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, вечером 4 марта на уроке ОБЖ ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки, нарушая тем самым учебную программу. В результате один из школьников по неосторожности выстрелил в сторону другого и ранил его в нижнюю челюсть. В больнице ему провели операцию по извлечению пули.

На данный момент следователи опрашивают преподавателей и руководство школы. Также будут допрошены одноклассники пострадавшего.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    без мозгов низя ОБЖ преподавать да и др. прэдмэты
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров