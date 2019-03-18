В Сети появились первые изображения нового смартфона от ZTE

В Сети появились первые рендерные изображения нового смартфона от ZTE, сообщает в Twitter PhoneRadar.

Устройство выполнено в нестандартном формате слайдера, за счет этого обе камеры в сложенном виде спрятаны в корпусе. Полезная площадь экрана занимает почти всю лицевую поверхность.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США может запретить продавать китайские смартфоны в Америке ради «национальной безопасности». В частности, санкции могут затронуть компании ZTE и Huawei, пишет The Wall Street Journal. Ранее их продукция уже попадала под запрет на военных базах США. Американская сторона объясняла это тем, что китайские спецслужбы могут получить данные, хранящиеся на устройствах. В ZTE и Huawei заявили, что никогда не передавали разведке своей страны данные пользователей.