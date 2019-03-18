«Алроса» может начать восстанавливать рудник «Мир», в котором погибли 8 человек, не ранее 2024 года

Компания «Алроса» может начать восстановление рудника «Мир» не ранее 2024 года.

Как сообщается на сайте компании, также рассматривается вариант полной консервации месторождения.

Восстановление «Мира» начнется, если будут получены положительные результаты исследований о запасах месторождения и будет возможно вести работу на руднике с обеспечением максимального уровня безопасности. На восстановление рудника может потребоваться от 6 до 8 лет.

Напомним, 4 августа 2017 года на руднике «Мир» компании «Алроса» в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахтах рудника в этот момент находился 151 человек. На землю удалось вывести 143 шахтеров. Спасательные работы были прекращены 26 августа.

Ранее сообщалось, что добыча алмазов на руднике «Мир» «Алросы» в Якутии начнется не раньше 2019 года.