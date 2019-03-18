Экс-министр Гульназ Шафикова нашла ошибку в школьном учебнике

Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова обнаружила ошибку в учебнике «Окружающий мир» для четвертого класса. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Историческая неточность содержалась в статье о Первой мировой войне. В частности, авторы неверно указали государство Австрия, которого тогда не было. Тогда была Австро-Венгрия, подчеркнула Шафикова.

«Меня это не удивило, ведь многие учебники сегодня критикуют», — добавила она.

Бывший глава министерства намерена обратиться за разъяснениями к авторам и издательству от лица Института развития образования.

Напомним, экс-глава регионального Минобразования Гульназ Шафикова, возглавлявшая ведомство с сентября 2015 года, покинула должность по собственному желанию 3 декабря прошлого года.

Перед приходом врио главы Башкирии Радия Хабирова бывший министр успела отметиться в двух резонансных историях. Сначала Шафикова опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне. После этого ее обвинили в плагиате.

Ранее сообщалось, что Шафикова возглавила Институт развития образования Башкирии.