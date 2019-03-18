Huawei может опередить Samsung в продажах смартфонов

Доля компании Samsung Electronics на мировом рынке смартфонов в 2018 году составляла не более 20%, сообщает ИА «Regnum».

В то же время Huawei улучшила свои позиции до 10%. Эксперты предполагают, что в 2019 году китайская компания опередит южнокорейскую в продажах смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская Huawei объявила о создании собственной операционной системы. Она разработана на случай конфликта с Google и отказа от Android. В компании опасаются, что из-за конфликта с властями США она потеряет лицензию на использование Android и Windows.

«Мы создали собственную операционную систему — если выяснится, что мы больше не можем использовать альтернативы, мы будем готовы благодаря плану Б», — рассказал гендиректор компании Ричард Ю в интервью немецкой Die Welt.



