Huawei разработала собственную ОС на случай отказа от Android

Китайская Huawei объявила о создании собственной операционной системы. Она разработана на случай конфликта с Google и отказа от Android.

В компании опасаются, что из-за конфликта с властями США она потеряет лицензию на использование Android и Windows.

«Мы создали собственную операционную систему — если выяснится, что мы больше не можем использовать альтернативы, мы будем готовы благодаря плану Б», — рассказал гендиректор компании Ричард Ю в интервью немецкой Die Welt.

При этом он не стал раскрывать деталей и не назвал ни названия ОС, ни других подробностей.

При этом Ричард Ю рассказал, что система подойдет как для компьютеров, так и для смартфонов.

По информации China Morning Post, Huawei начала разработку операционной системы в 2012 году. Как отмечает The Verge, глава Huawei объявил о готовности разработки на фоне продолжающегося конфликта с властями США.

Напомним, что власти Канады задержали дочь главы Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также занимает в компании пост финдиректора. Поводом послужили обвинения в отношении компании со стороны США о нарушении американских санкций против Ирана. Сейчас канадские власти готовятся к экстрадиции топ-менеджера одного из крупнейших производителей смартфонов в мире.