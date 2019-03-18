Фармацевтов предлагают наказывать за навязывание лекарств

В 60% случаев аптеки навязывают покупателям препараты, с производителями которых у них подписан маркетинговый договор, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом союз «Национальная фармацевтическая палата» предупредил Минпромторг. Поэтому предлагается запретить эту практику под угрозой отстранения от работы на полгода фармацевтов-нарушителей. Это предлагают члены союза министерству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане по итогам 2018 года зафиксирован рост цен на дешевые лекарственные препараты. При этом отмечается снижение стоимости дорогих лекарств, сообщила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. По ее словам, препараты стоимостью до 50 рублей за упаковку в прошлом году подорожали в среднем на 1,3%.



