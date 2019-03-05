В Татарстане в 2018 году зафиксирован рост цен на дешевые лекарства

В Татарстане по итогам 2018 года зафиксирован рост цен на дешевые лекарственные препараты. При этом отмечается снижение стоимости дорогих лекарств, сообщила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

По ее словам, препараты стоимостью до 50 рублей за упаковку в прошлом году подорожали в среднем на 1,3%.

При этом лекарства стоимостью от 50 до 500 рублей подешевели на 3,6%, а препараты, цена на которые превышает 500 рублей, — подешевели на 0,7%, передает корреспондент «Реального времени».

Руководитель Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова рассказала, что в прошлом году отмечен рост количества нарушений лицензионных требований татарстанскими аптеками на 42,7%.



В ходе проверок 32 аптек выяснилось, что нарушения допускали 19 из них. Всего зафиксировано 112 нарушений, причем они относятся к категории грубых, которые угрожают жизни и здоровью потребителей.

Одним из самых типичных нарушений является отсутствие оборудования для хранения лекарств, нарушение условий хранения.



Отметим, что по итогам 2018 года средний показатель потребления лекарств в Татарстане вырос на 3%, а цены на них поднялись на 2,3%.