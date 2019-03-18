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Врач Началовой назвал смерть певицы «роковой случайностью»

05:58, 18.03.2019
Врач Началовой назвал смерть певицы «роковой случайностью»
Фото: скриншот - Youtube.com

Врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал смерть российской певицы «роковой случайностью». Об этом он заявил в интервью газете «КП».

Катализатором несчастного случая стала рана на ноге, при этом Шуров подчеркнул, что показатели организма у нее были в норме, в том числе «поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме».

По его словам, Началова страдала только от подагры, испытывая сильную боль.

Напомним, Юлия Началова скончалась в Москве 16 марта в возрасте 39 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца.

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