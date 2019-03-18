Врач Началовой назвал смерть певицы «роковой случайностью»

Врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал смерть российской певицы «роковой случайностью». Об этом он заявил в интервью газете «КП».

Катализатором несчастного случая стала рана на ноге, при этом Шуров подчеркнул, что показатели организма у нее были в норме, в том числе «поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме».

По его словам, Началова страдала только от подагры, испытывая сильную боль.

Напомним, Юлия Началова скончалась в Москве 16 марта в возрасте 39 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца.