Мединский оценил ущерб российского кино от пиратства
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что годовой ущерб киноотрасли от пиратства достигает 40—70 млрд рублей.
По словам руководителя Минкульта, количество запросов пиратского контента в поисковых системах составляет 10 млрд в год.
«Ряд поправок в нормативные акты помогут более эффективно развиваться индустрии, упростят бюрократические процедуры. В частности, речь идет про борьбу с пиратством», — цитирует Мединского «Интерфакс».
Напомним, ранее Мединский объяснил, почему важны новые правила для субсидий на открытие кинозалов.ОбществоКультура
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