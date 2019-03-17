Мединский оценил ущерб российского кино от пиратства

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что годовой ущерб киноотрасли от пиратства достигает 40—70 млрд рублей.

По словам руководителя Минкульта, количество запросов пиратского контента в поисковых системах составляет 10 млрд в год.

«Ряд поправок в нормативные акты помогут более эффективно развиваться индустрии, упростят бюрократические процедуры. В частности, речь идет про борьбу с пиратством», — цитирует Мединского «Интерфакс».

Напомним, ранее Мединский объяснил, почему важны новые правила для субсидий на открытие кинозалов.