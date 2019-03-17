Путин поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС
Президент России Владимир Путин посетит Крым в понедельник, 18 марта.
В рамках рабочей поездки глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.
Кроме того, в Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854—1855 годах и 1941—1944 годах «Малахов курган» и встретится с представителями общественности, сообщается на сайте Кремля.
В завершении президент примет участие в торжествах, посвященных пятилетию вхождения Крыма в состав России.
Напомним, ранее бизнесмены раскрыли подробности закрытой встречи с Путиным.ОбществоВласть
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