Путин поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС

Президент России Владимир Путин посетит Крым в понедельник, 18 марта.

В рамках рабочей поездки глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Кроме того, в Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854—1855 годах и 1941—1944 годах «Малахов курган» и встретится с представителями общественности, сообщается на сайте Кремля.

В завершении президент примет участие в торжествах, посвященных пятилетию вхождения Крыма в состав России.

Напомним, ранее бизнесмены раскрыли подробности закрытой встречи с Путиным.