Роспотребнадзор в преддверии паводков усилил контроль за санитарной обстановкой

Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический надзор из-за возможных ЧС, которые могут быть вызваны паводками.

Сотрудники ведомства участвуют в проверке готовности к паводкам систем водоснабжения и водоочистки, а также таких объектов, как нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и пестицидов, мусорные полигоны и несанкционированные свалки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также проходит проверка готовности пунктов размещения для жителей в случае подтопления населенных пунктов.

Напомним, ранее власти Казани предупредили о возможном подтоплении жилых массивов возле малых рек.