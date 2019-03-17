Полиция арестовала более 200 участников акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже после протестной акции «желтых жилетов» оказались задержаны 237 человек.

Под стражу были помещены 200 человек, из которых 15 являются несовершеннолетними. Всего по официальным данным в антиправительственных мероприятиях по всей стране приняли участие 32 тысячи манифестантов, передает BFMTV.

Отмечается, что в ходе протестов оказались разгромлены часть улиц, было зафиксировано мародерство.

Напомним, ранее в Париже в результате поджога банка пострадали 11 человек.