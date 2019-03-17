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В Париже в результате поджога банка пострадали 11 человек

02:32, 17.03.2019
В Париже в результате поджога банка пострадали 11 человек
Фото: скришнот видео youtube.com

По меньшей мере 11 человек получили легкие ранения при пожаре, устроенном участниками демонстрации движения «желтых жилетов» в Париже.

Пожар возник на первом этаже жилого здания близ Елисейских полей. По предварительным данным, среди раненых — двое полицейских, передает BFMTV.

Полиция Парижа сообщила, что в результате акции «желтых жилетов» были задержаны 94 человека.

Напомним, акции «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин. 26 мая в стране может пройти референдум по претензиям «желтых жилетов». По данным местных СМИ, власти Франции уже начали готовиться к референдуму.

Происшествия
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