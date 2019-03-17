США 18 марта обсудят с Россией ситуацию в Венесуэле

Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс 18 и 19 марта проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В Госдепартаменте США рассказали, что встреча пройдет в Риме, а темой беседы станет ухудшение ситуации в Венесуэле.

Кроме того, у Абрамса запланированы переговоры с итальянскими официальными лицами, включая советника премьер-министра по вопросам дипломатии Пьетро Бенасси, передает ТАСС.

Напомним, что спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Ряд стран, включая США, его поддержали. Россия, Китай и несколько других встали на сторону венесуэльского лидера Николаса Мадуро.