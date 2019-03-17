Аксенов назвал неадекватными новые санкции США

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введенные руководством Соединенных Штатов и других стран санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе являются неадекватным решением.

По словам Аксенова, он уже давно не обращает на это внимания и советует другим не отвлекаться, передает ТАСС.

Напомним, что 15 марта США ужесточили антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций.

В частности, ограничительные меры коснулись заместителя главы погранслужбы Геннадия Медведева, начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича и его заместителя Андрея Шенина.

Кроме того, в санкционный список США попал Зеленодольский завод им. Горького.