Скончался внештатный эндоскопист Минздрава РТ и бард Владимир Муравьев

Сегодня ушел из жизни главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Республики Татарстан и бард Владимир Муравьев.

Он скончался в Республиканской клинической больнице в возрасте 71 года, сообщает ИА «Татар-информ».

О месте и времени прощания с Владимиром Муравьевым будет объявлено позднее.



Владимир Муравьев — заслуженный врач ТАССР, заслуженный врач Российской Федерации. За большой вклад в развитие эндоскопии в 2007 году награжден золотой медалью Российского эндоскопического общества.

Муравьев — восьмикратный лауреат фестивалей авторской песни имени Валерия Грушина. Также лауреат премии имени Мусы Джалиля за большой вклад в популяризацию авторской песни.

Ранее Владимир Муравьев рассказывал, что за время работы ему приходилось вытаскивать из пищеводов и желудков пациентов ложки, зубы, градусник и другие предметы.