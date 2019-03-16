Новости общества

08:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался внештатный эндоскопист Минздрава РТ и бард Владимир Муравьев

18:57, 16.03.2019 6
Скончался внештатный эндоскопист Минздрава РТ и бард Владимир Муравьев
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня ушел из жизни главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Республики Татарстан и бард Владимир Муравьев.

Он скончался в Республиканской клинической больнице в возрасте 71 года, сообщает ИА «Татар-информ».

О месте и времени прощания с Владимиром Муравьевым будет объявлено позднее.

Владимир Муравьев — заслуженный врач ТАССР, заслуженный врач Российской Федерации. За большой вклад в развитие эндоскопии в 2007 году награжден золотой медалью Российского эндоскопического общества.

Муравьев — восьмикратный лауреат фестивалей авторской песни имени Валерия Грушина. Также лауреат премии имени Мусы Джалиля за большой вклад в популяризацию авторской песни.

Ранее Владимир Муравьев рассказывал, что за время работы ему приходилось вытаскивать из пищеводов и желудков пациентов ложки, зубы, градусник и другие предметы.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Скорбим! Человек с большой буквы!
    Ответить
  • Анонимно 16 марта
    Очень, очень жаль. С удовольствием слушали песни в его исполнении в Молодежном центре будучи студентами. Тогда нам казалось, что ничего плохого в нашей жизни случиться не может.
    Ответить
  • Анонимно 16 марта
    Очень жаль.. Лучше его привезли бы в МКДЦ могли спасти.. А то в РКБ что-то часто люди умирают ,Ильгам Шакиров, и теперь Владимир Муравьев...Скорбим, спасибо за все вам !
    Ответить
    Анонимно 17 марта
    трепаться по привычке стало вашим кредо? не стоит
    Ответить
  • Анонимно 16 марта
    Человек с большой буквы. Светлая память!
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    К сожалению, люди умирают во всех больницах, а в РКБ свозят всех самых тяжёлых больных.
    Владимиру Муравьеву - светлая память!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров