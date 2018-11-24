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Внештатный эндоскопист Минздрава РТ рассказал, что вытаскивал из желудков пациентов ложки и зубы

09:57, 24.11.2018
Внештатный эндоскопист Минздрава РТ рассказал, что вытаскивал из желудков пациентов ложки и зубы
Фото: скриншот

Главный внештатный эндоскопист Минздрава РТ, профессор Владимир Муравьев заявил, что за время работы ему приходилось вытаскивать из пищеводов и желудков своих пациентов ложки и зубы.

«За многие годы накопились разные инородные тела… Да чего там в коллекции только нет. Там и зубы, там и протезы, и ложки – это самое легкое, что можно было вытаскивать», – рассказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Врач отметил, что также вытаскивал градусник, иголки, пробки от пива и водки.

ОбществоМедицина Татарстан
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