В Татарстане ожидается слабая метель и до +4°С

Сегодня, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах снег и мокрый снег. Ночью и утром местами слабая метель.

Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -2°С до -7°С, при прояснениях — до -13°С. Максимальная температура днем — от -1°С до +4°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до +3°С.