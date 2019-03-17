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В Татарстане ожидается слабая метель и до +4°С

05:36, 17.03.2019
В Татарстане ожидается слабая метель и до +4°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 17 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах снег и мокрый снег. Ночью и утром местами слабая метель.

Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -2°С до -7°С, при прояснениях — до -13°С. Максимальная температура днем — от -1°С до +4°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до +3°С.

Общество Татарстан
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