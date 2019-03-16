Казанский «Синтез УОР» успешно завершил выступление в Волгограде

Фото: «Синтез УОР»

Мужской ватерпольный клуб из Казани «Синтез УОР» завершил выступление в Волгограде в рамках пятого тура регулярного чемпионата России в высшей лиге.

Игры проходили с 12 по 16 марта в Волгограде. После поражения на старте соревнований от «хозяев бассейна» (8:11) «Синтез УОР» записал в свой актив четыре победы, сообщили в пресс-службе команды.

Обыграв одного из лидеров турнирной таблицы — минский РЦОП — 9:8, татарстанцы последовательно разгромили две команды из города на Неве: СК Санкт Петербург — 15:6, Молодежную сборную Санкт-Петербурга — 13:4. В заключительный день соревнований «Синтез УОР» был сильнее дублеров подмосковного «Штурма-2002» — 13:4.

За тур до окончания первенства в копилке «Синтеза УОР» 37 очков. Команда идет на третьем месте, уступая очко минскому РЦОПу и 5 очков волгоградскому «Спартаку-2».

Игры заключительного этапа соревнований пройдут с 15 по 21 апреля.

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