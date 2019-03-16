В Бугульме убили школьника, который заступился за мать друга

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Накануне в больнице Бугульмы скончался один из 16-летних школьников, которых доставили с колото-резаными ранами. По данным МВД Татарстана, смертельный удар ножом в грудь парень получил в доме друга, когда заступился за его мать. Тот получил менее серьезное ранение.

Предварительно установлено — в пятницу вечером 16-летний подросток пришел к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — 51-летнего ранее судимого мужчину.

Взрослые выпивали, подростки находились в соседней комнате. Откуда выбежали на крики и, пытаясь заступиться за хозяйку дома, получили ранения.

Подозреваемый в убийстве задержан.

Ранее Верховный суд РФ утвердил приговор убийцам 16-летнего нижнекамского подростка.