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Происшествия

В Бугульме убили школьника, который заступился за мать друга

11:53, 16.03.2019 6
В Бугульме убили школьника, который заступился за мать друга
Фото: Реальное время

Накануне в больнице Бугульмы скончался один из 16-летних школьников, которых доставили с колото-резаными ранами. По данным МВД Татарстана, смертельный удар ножом в грудь парень получил в доме друга, когда заступился за его мать. Тот получил менее серьезное ранение.

Предварительно установлено — в пятницу вечером 16-летний подросток пришел к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — 51-летнего ранее судимого мужчину.

Взрослые выпивали, подростки находились в соседней комнате. Откуда выбежали на крики и, пытаясь заступиться за хозяйку дома, получили ранения.

Подозреваемый в убийстве задержан.

Ранее Верховный суд РФ утвердил приговор убийцам 16-летнего нижнекамского подростка.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Трагедия.
    Соболезнования родным и близким.
    А мальчишка герой, заступился за женщину и друга.
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    Анонимно 16 марта
    а что про убийцу 31 годовалого - будет жить теперь дальше за этого парнишку?
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  • Анонимно 16 марта
    эх мальчишки, надо было запереть это дядьку, а не лезть к нему
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  • Анонимно 17 марта
    15 ему было
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  • Анонимно 17 марта
    Очень жаль мальчика, положил жизнь свою короткую за други своя. Не каждый так поступил бы. Только человек с большой душой. Его близким - соболезнования.
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  • Анонимно 18 марта
    Иван был очень хорошим другом и сыном своих родителей вечная память и вечный покой . Таких парней сейчас редкость чтоб пошли заступаться а он не побоялся .
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