В Бугульме убили школьника, который заступился за мать друга
Накануне в больнице Бугульмы скончался один из 16-летних школьников, которых доставили с колото-резаными ранами. По данным МВД Татарстана, смертельный удар ножом в грудь парень получил в доме друга, когда заступился за его мать. Тот получил менее серьезное ранение.
Предварительно установлено — в пятницу вечером 16-летний подросток пришел к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — 51-летнего ранее судимого мужчину.
Взрослые выпивали, подростки находились в соседней комнате. Откуда выбежали на крики и, пытаясь заступиться за хозяйку дома, получили ранения.
Подозреваемый в убийстве задержан.
Ранее Верховный суд РФ утвердил приговор убийцам 16-летнего нижнекамского подростка.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Соболезнования родным и близким.
А мальчишка герой, заступился за женщину и друга.