Верховный суд РФ утвердил приговор убийцам нижнекамского подростка

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Вступил в силу приговор по делу об убийстве «за наркотики» 16-летнего студента нижнекамского профколледжа. Верховный суд РФ отклонил апелляционные жалобы осужденных, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Ранее приговором Верховного суда РТ Ильдар Тимергалеев получил за убийство 14 лет колонии строгого режима, а Алексей Рябов — 11 лет. Их 17-летнего соучастника суд направил на принудительное лечение в закрытом психиатрическом диспансере. Четвертого подсудимого Ильмира Низамова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за укрывательство преступления.

Судом установлено, что в ночь на 26 ноября 2017 года в одном из домов на проспекте Химиков в Нижнекамске две компании молодых людей распивали спиртные напитки. Тимергалеев заподозрил 16-летнего подростка в употреблении наркотиков и затеял сначала ссору, а затем драку. В итоге трое пьяных избили псевдонаркомана, вывезли в лесной массив, добили и засыпали тело листьями и ветками.

Ранее в Татарстане возбудили дело об убийстве, найдя расчлененные останки в гараже пропавшей 12 лет назад женщины.