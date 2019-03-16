Татарстан привлечет 450 специалистов по программе переселения соотечественников

По программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа Татарстан привлечет 450 квалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ.

Согласно документу, реализовать все мероприятия по переселению на территорию республики необходимо до 2021 года.

Планируется, что в Татарстан прибудут специалисты и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.

Напомним, с 2007 года в Россию по программе переселения соотечественников переехали 800 тысяч человек.