Татарстан привлечет 450 специалистов по программе переселения соотечественников
По программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа Татарстан привлечет 450 квалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ.
Согласно документу, реализовать все мероприятия по переселению на территорию республики необходимо до 2021 года.
Планируется, что в Татарстан прибудут специалисты и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.
Напомним, с 2007 года в Россию по программе переселения соотечественников переехали 800 тысяч человек.Общество Татарстан
комментарии
Мои предки более 500 лет жили в Татарстане бок о бок с русскими, кряшенами, марийцами, удмуртами- и никогда даже не думали о такой хрени, что Вы несёте.
Кстати, что думает прокурор о Вашем высказывании?