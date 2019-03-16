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Татарстан привлечет 450 специалистов по программе переселения соотечественников

08:41, 16.03.2019 6
Татарстан привлечет 450 специалистов по программе переселения соотечественников
Фото: realnoevremya.ru

По программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа Татарстан привлечет 450 квалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ.

Согласно документу, реализовать все мероприятия по переселению на территорию республики необходимо до 2021 года.

Планируется, что в Татарстан прибудут специалисты и ученые, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.

Напомним, с 2007 года в Россию по программе переселения соотечественников переехали 800 тысяч человек.

Общество Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Применительно к Татарстану это татары ?
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  • Анонимно 16 марта
    Татары живущие на чужбине! Возвращайтесь на земли ата-баба!Амин!
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  • Анонимно 16 марта
    Кто будет проверять квалификацию ?
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  • Анонимно 16 марта
    У нас что Татарстан отдельно государство? Только живут за счет российского бюджета!
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  • Анонимно 16 марта
    В Татарстан надо приглашать татар, оказавшихся на чужбине. Для русских и так много регионов
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    Анонимно 16 марта
    Вы откуда приехали, господин провокатор? И кто Вас озадачил? Сколько Вам обещали заплатить?
    Мои предки более 500 лет жили в Татарстане бок о бок с русскими, кряшенами, марийцами, удмуртами- и никогда даже не думали о такой хрени, что Вы несёте.
    Кстати, что думает прокурор о Вашем высказывании?
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