В Россию по программе переселения соотечественников переехали 800 тыс. человек

С начала работы в 2007 году госпрограммы по переселению соотечественников в Россию в страну вернулись 800 тыс. человек.

«Общий итог — переселение в Россию около 800 000 человек. Результативность госпрограммы в значительной степени обусловлена проводимой информационной работой, поддержанием и сохранением интереса соотечественников к ней, а также ее востребованностью в связи с проводимой рядом государств антироссийской политикой», — заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Как пишут «Известия», сейчас в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников участвуют более 60 субъектов РФ.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кабмин России утвердил проект госпрограммы Татарстана «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017—2018 годы».

Реализация региональной программы переселения, как ожидается, позволит привлечь в Татарстан в 2017—2021 годах 300 соотечественников.