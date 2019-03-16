Джеймс Ганн вернется к съемкам «Стражей галактики»
Киностудия Disney вернула режиссера Джеймса Ганна к работе над съемками третьей части популярной киносаги «Стражи галактики».
Режиссер приступит к работе над проектам сразу после завершения съемочного процесса над картиной «Отряд самоубийц», пишет The Hollywood Reporter.
Напомним, причиной увольнения Ганна стали публикации в Twitter, сделанные в 2008—2011 годах. Они касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие, СПИД и расизм.
В компании посчитали, что такие записи не имеют ничего общего с идеологией студии.ОбществоКультура
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