Джеймс Ганн вернется к съемкам «Стражей галактики»

Киностудия Disney вернула режиссера Джеймса Ганна к работе над съемками третьей части популярной киносаги «Стражи галактики».

Режиссер приступит к работе над проектам сразу после завершения съемочного процесса над картиной «Отряд самоубийц», пишет The Hollywood Reporter.

Напомним, причиной увольнения Ганна стали публикации в Twitter, сделанные в 2008—2011 годах. Они касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие, СПИД и расизм.

В компании посчитали, что такие записи не имеют ничего общего с идеологией студии.