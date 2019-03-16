Днем 16 марта на территории Татарстана ожидается от -3°С до +2°С

16 марта в Татарстане сохранится переменная облачность. Об этом сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем в западных районах республики местами ожидается небольшой снег. Максимальные температуры воздуха днем от -3°С до +2°С. На дорогах гололедица.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики о тумане с 00 до 9 часов 16 марта. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром 16 марта на территории республики Татарстан в отдельных районах ожидается туман, сообщили в МЧС.