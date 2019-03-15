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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

14:20, 15.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики о тумане с 00 до 9 часов 16 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, завтра ночью и утром на территории Республики Татарстан в отдельных районах ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем без осадков, ветер юго-западный умеренный. Максимальные температуры воздуха составят от -4°С до +1°С.

Общество Татарстан
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