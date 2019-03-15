В Госдуме прокомментировали решение США ужесточить санкции в отношении России

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек высказался относительно решения США ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, сообщает russian.rt.

Он считает, что таким образом Штаты демонстрируют «контрольный выстрел» по Керченскому инциденту.

Напомним, ранее сообщалось, что США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Среди компаний, которые попали под санкции, — Зеленодольский завод им. Горького. Соответствующее сообщение опубликовано американским Минфином. В санкционный список включили шесть человек, среди которых заместитель главы погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. Под санкции также попали восемь компаний, среди которых «Океанприбор», Ярославский судостроительный завод и некоторые крымские предприятия.