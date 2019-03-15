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Гендиректор «Аэрофлота» рассказал, что приводит к снижению цен на авиабилеты

20:50, 15.03.2019
Гендиректор «Аэрофлота» рассказал, что приводит к снижению цен на авиабилеты
Фото: pixabay.com

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев считает, что пунктуальность пассажиров при посадке в самолет приводит к снижению цен на авиабилеты, сообщает ТАСС.

Со слов Савельева, авиакомпания смогла убедить своих пассажиров выполнять правила посадки. Теперь самолеты «Аэрофлота» проводят в воздухе по 12 часов в сутки против прежних 10,5. Савельев объяснил, что чем больше самолет летает, тем дешевле летный час, а значит, дешевле билеты для пассажиров.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучила информацию о росте цен на авиабилеты. Выяснилось, что в среднем он не превышает 5%. В пресс-службе ведомства заметили, что основная причина — увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

ЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт
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