ФАС подтвердила, что стоимость авиабилетов увеличивается из-за топливного сбора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучила информацию о росте цен на авиабилеты, сообщает РБК.

Выяснилось, что в среднем он не превышает 5%. В пресс-службе ведомства заметили, что основная причина — увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

Напомним, ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что проверят сообщения СМИ о подорожании авиабилетов. Однако, как сообщил замглавы ведомства Александр Редько, информация о резком росте цен на авиаперелеты не подтверждается. Ранее СМИ рассказали, что в России цены на авиабилеты за декабрь — февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5—33 процента.