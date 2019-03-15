Moody's понизило позиции банка «Восточный», в последнем заявили, что отказываются от рейтинга агентства

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Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг банка «Восточный» на одну ступень, сообщается на официальном портале агентства.

Прогноз по рейтингу изменен с «пересматриваемого» на «негативный». В самом банке заметили, что не разделяют мнения международного рейтингового агентства и поэтому отказываются от рейтинга Moody's.

Напомним, ранее сообщалось, что американский бизнес может бойкотировать Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за дела Baring Vostok. 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Кроме него были арестованы еще пятеро фигурантов дела. Следственный комитет предъявил обвинение Калви в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.