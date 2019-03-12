Американский бизнес может бойкотировать ПМЭФ из-за дела Baring Vostok

Американский бизнес может бойкотировать Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за дела Baring Vostok.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times, в феврале посол США в России Джон Хантсман на встрече с представителями американского бизнеса в РФ и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. Также по этой причине отказаться от участия могут руководители крупных американских компании.

Стоит отметить, что в 2014 году американский бизнес уже бойкотировал ПМЭФ из-за ситуации на Украине.

Напомним, 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Кроме него были арестованы еще пятеро фигурантов дела. Следственный комитет предъявил обвинение Калви в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Накануне в Казани бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов рассказал, что продолжается работа по изменению меры пресечения для Калви.