Глава РСПП спрогнозировал усиление антироссийских санкций

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что санкции против России будут только усиливаться.

«Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить», — цитирует Шохина ТАСС.

По словам главы РСПП, только радикальная смена лидеров в Белом доме и Конгрессе США сможет ускорить этот процесс.

При этом Шохин добавил, что существует небольшая вероятность того, что лидеры России и США начнут договариваться, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.