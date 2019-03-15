Аналитики: курс доллара на следующей неделе будет держаться в диапазоне 65—66 рублей

Аналитики «Ак Барс Банка» считают, что на следующей неделе курс доллара будет держаться на уровне от 65,1 до 66 рублей.

На этой неделе санкционное давление усилилось. Среди ключевых событий можно выделить американские санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» и последующую блокировку держателей карт Visa и Mastercard, а также заявление Европарламента о намерении свернуть проект строительства газопровода «Северный поток — 2» и ввести новые санкции против России. Несмотря на сложившийся геополитический фон, рубль стойко реагирует на все словесные заявления.

В банке «Восточный» отметили, что поддержку рублю оказывают высокие котировки на нефть и продажи валютной выручки экспортерами.

При этом 17 и 18 марта состоится министерское заседание ОПЕК+, где, вероятно, будет поднята тема продления сроков соглашения о сокращении добычи до конца текущего года.

Напомним, что на этой неделе курс евро опустился до 73,88 рубля, что является минимальным значением с 9 августа 2018 года.

Также аналитики уже называли прогноз по курсу рубля на весь 2019 год. Эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин предположил, что российская валюта будет колебаться в диапазоне 63—69 рублей за $1.