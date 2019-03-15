Владимир Ткачев: «Нам и болельщикам нравится такая быстрая игра, а тренерам — не очень»

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев поделился мыслями по поводу победы над екатеринбургским «Автомобилистом» (1:0) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Мы знали, что хоккеисты «Автомобилиста» побегут. Первый период надо было сыграть спокойно, от обороны. Ребята молодцы: забили гол, потом выстояли.

Такой быстрый хоккей нравится и нам, и болельщикам. Разве что тренерам не очень. Потом уже более кубковый хоккей пошел, удаления, стычки.

Не буду хвалить Метсолу, дай бог, чтобы и дальше так играл», — сказал Ткачев.

Напомним, в первом раунде плей-офф уфимцы были сильнее магнитогорского «Металлурга» (4:2 в серии). «Автомобилист» же всухую (4:0 в серии) прошел челябинский «Трактор».