Владимир Ткачев: «Нам и болельщикам нравится такая быстрая игра, а тренерам — не очень»
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев поделился мыслями по поводу победы над екатеринбургским «Автомобилистом» (1:0) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.
«Мы знали, что хоккеисты «Автомобилиста» побегут. Первый период надо было сыграть спокойно, от обороны. Ребята молодцы: забили гол, потом выстояли.
Такой быстрый хоккей нравится и нам, и болельщикам. Разве что тренерам не очень. Потом уже более кубковый хоккей пошел, удаления, стычки.
Не буду хвалить Метсолу, дай бог, чтобы и дальше так играл», — сказал Ткачев.
Напомним, в первом раунде плей-офф уфимцы были сильнее магнитогорского «Металлурга» (4:2 в серии). «Автомобилист» же всухую (4:0 в серии) прошел челябинский «Трактор».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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