В Татарстане потеряла работу обвиняемая во взятках проректор института

Лишилась поста проректора в Татарском институте переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) 53-летняя Элеонора Хафизова. Сегодня Следком по РТ сообщил — ее дело направлено в суд.

Хафизовой предъявлены обвинения по 11 эпизодам, включая три факта получения взятки, один служебный подлог, пять мошенничеств и два покушения на мошенничество. Ее подельницей по двум мошенничествам и покушениям на таковые следователи считают 44-летнюю Наталью Шигапову, теперь уже бывшую сотрудницу кафедры менеджмента КНИТУ-КХТИ.

По версии силовиков, дамы подыскивали желающих получить дипломы казанских вузов без обучения и сдачи экзаменов, обещая решить вопрос путем передачи взяток. А в действительности покупали поддельные документы о получении высшего образования в КАИ, КГМУ и КХТИ.

Впрочем, по делу установлен и единственный факт получения подлинного диплома ТИПКА. Его получателю — казанскому имаму — после огласки пришлось оставить муниципальную службу.