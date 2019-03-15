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Премьер-министр Удмуртии предложил создать Центр компетенций для обучения участников строительного рынка

12:48, 15.03.2019
Премьер-министр Удмуртии предложил создать Центр компетенций для обучения участников строительного рынка
Фото: udmurt.ru

Председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов на совещании в Казани предложил создать специальный Центр компетенций для обучения участников строительного рынка под своим руководством.

Возглавить подразделение нового центра в Казани, по мнению Семенова, должен начальник казанского филиала Главгосэкспертизы России Фарит Ханифов.

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов одобрил эту инициативу:

«Противопоказаний нет, наша организация пока не имеет права на образовательную деятельность, документы еще находятся на стадии оформления. Но изменения в устав нашей организации внесены, и некоторые наши подразделения уже обладают правом вести такую деятельность», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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