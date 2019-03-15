Татьяна Навка: «Загитовой нужно сбросить чемпионские оковы»

Фото: рабочий-город.рф

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по танцам на льду, поделилась мыслями о том, как Алине Загитовой решить проблему психологического давления на чемпионате мира в Японии.

«Удерживать лидирующие позиции всегда тяжелее, чем завоевывать. Поэтому ей нужно сбросить с себя все эти чемпионские оковы и сделать свое дело. Она замечательная спортсменка, но ей необходимо правильно настроиться».

Также Навка рассказала, почему уход Евгении Медведевой от тренера Тутберидзе был необходим.

«Уход Медведевой от Тутберидзе? Женя очень самодостаточная, сильная девушка с сильным стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно было правильным и необходимым. Видимо, ей нужны были новые эмоции, новая энергетика, чтобы она нашла силы идти дальше и бороться. Я думаю, это было правильно. Жизнь покажет», — приводит слова Навки Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Алина Загитова стала лишь пятой на чемпионате России и взяла серебро на чемпионате Европы в Минске.

