В России собираются возродить Военно-политическую академию

В России до конца года собираются возродить Военно-политическую академию (ВПА). С этой инициативой выступило Главное военно-политическое управление Вооруженных сил России.

По данным «Известий», вуз планируется открыть на базе Военного университета. В нем будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах.

Депутат напомнил, что до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин». По его словам, оно подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны.