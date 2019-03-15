Глава Роскачества сравнил требования к продуктам в России и ЕС

Руководитель Роскачества Максим Протасов сравнил требования к продуктам в России и Евросоюзе.

По его словам, в РФ действуют более жесткие требования ко многим продуктам, нежели в ЕС.

В пример он привел мясо птицы. Так, в европейских странах требования к наличию в нем остаточного количества антибиотиков более либеральные, чем в России, пишет «РИА Новости».

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать продукты в Великий пост.