Новости общества

08:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Роскачества сравнил требования к продуктам в России и ЕС

09:59, 15.03.2019 1
Глава Роскачества сравнил требования к продуктам в России и ЕС
Фото: pixabay.com

Руководитель Роскачества Максим Протасов сравнил требования к продуктам в России и Евросоюзе.

По его словам, в РФ действуют более жесткие требования ко многим продуктам, нежели в ЕС.

В пример он привел мясо птицы. Так, в европейских странах требования к наличию в нем остаточного количества антибиотиков более либеральные, чем в России, пишет «РИА Новости».

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать продукты в Великий пост.

Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    А взяточничества в России больше. Поэтому все жесткие нормы обходятся просто.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров