В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать продукты в Великий пост

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать продукты во время Великого поста. Специалисты проанализировали самые популярные и доступные продукты у россиян — рис, гречку и растительное масло.

Так, у риса необходимо обратить внимание на зерна — они должны быть цельными, иметь одинаковую длину и форму. Если в рисе попадаются крупинки зеленоватого цвета, то рис является недозрелым. Уточняется, что круглозерный рис идеален для приготовления пирогов, каши, пудингов, запеканок.

В Роскачестве отметили, что при выборе гречки лучше всего приобрести ядрицу, крупу из нераздробленных зерен. Чем меньше в гречке черных или выделяющихся по цвету ядер, тем она чище и лучше просеяна.

«Натуральный цвет гречки — зеленый. После термической обработки она приобретает насыщенный шоколадный цвет», — рассказали эксперты ведомства.

Что касается растительного масла, то в Роскачестве советуют приобретать продукт, где значится на упаковке «холодной отжим». Считается, что таким образом масло сохраняет полезные вещества, витамины и микроэлементы и имеет слабовыраженный запах.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно питаться в Великий пост.