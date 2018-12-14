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В России официально появились велосипедные зоны

07:45, 14.12.2018
В России официально появились велосипедные зоны
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России с 14 декабря официально вводится термин «велосипедная зона» для обозначения участков улиц, где велосипеды имеют преимущество перед автомобилями.

В этих зонах велосипеды имеют право двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Пешеходы могут переходить проезжую часть в рамках таких зон в любом незапрещенном месте. Для обозначения велосипедных зон вводятся новые знаки и дорожная разметка.

Максимальная скорость движения в зоне не будет превышать 20 км/ч, говорится в постановлении правительства.

В июне правительство предложило ввести изменения в правила дорожного движения, среди которых знак «велосипедная зона» и табличка «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

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