В России официально появились велосипедные зоны

В России с 14 декабря официально вводится термин «велосипедная зона» для обозначения участков улиц, где велосипеды имеют преимущество перед автомобилями.

В этих зонах велосипеды имеют право двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Пешеходы могут переходить проезжую часть в рамках таких зон в любом незапрещенном месте. Для обозначения велосипедных зон вводятся новые знаки и дорожная разметка.



Максимальная скорость движения в зоне не будет превышать 20 км/ч, говорится в постановлении правительства.



В июне правительство предложило ввести изменения в правила дорожного движения, среди которых знак «велосипедная зона» и табличка «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».